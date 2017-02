Istanze d'Arengo: ok ai dati del porta a porta e alla rampa d'accesso in Basilica

In Consiglio Grande e Generale si continua ad esaminare le Istanze d'Arengo. Passa quella relativa al porta a porta per far sì che i dati sulla raccolta siano pubblicati ogni tre mesi. “Bisogna fare ulteriore salto in avanti - spiega Podeschi. Oggi si può. C'è un nuovo governo e un nuovo cda dell'azienda dei servizi. Il consiglio deve dare indirizzi a questi enti”. Approvata all'unanimità anche l'istanza che chiedeva una rampa d'accesso per disabili alla Basilica del Santo. Respinta invece quella per l'installazione di stazioni radio base a micro celle, che anticipa il dibattito sulle telecomunicazioni. Non che il governo non sia d'accordo, ma perché la questione verrà affrontata nel suo complesso.