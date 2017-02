Consiglio: si va avanti con le istanze. Arrivano i temi etici

Siamo alle battute finali del Comma sulle istanze, ne rimangono ancora cinque. Ma sono quelle più calde. Il mondo cattolico attende di scoprire le decisioni dell'Aula sull'ora di religione. Intanto si riparte dalla richiesta di declinare il principio di sussidiarietà nell'assistenza delle donne in gravidanza. Torna quindi la riflessione sull'aborto, definito dall'Istanza una sconfitta della comunità civile e la fine della speranza per una civiltà che desideri affermarsi umana. Tema affrontato recentemente nell'esame del testo di legge sulla maternità consapevole. “Difficile ragionare su azioni concrete che lo Stato deve mettere in campo se le norme sono declinate in una direzione opposta”, rileva il Segretario alla Sanità. “Nell'istanza si nega l'eventualità, anzi la si condanna in termini brutali”. Tornano anche oggi distanze già emerse nel precedente dibattito. Accorato l'intervento di Pasquale Valentini, che mette in guardia da una società che di fronte ad una scelta predilige la via più semplice. Realtà che Santi non riconosce e non accetta. Il nostro Stato – afferma - mette a disposizione tante soluzioni e supporti. L'istanza non passa per 37 voti contrari contro 12 favorevoli. Ed è scontro fra esponenti Dc e parte della maggioranza anche sulla richiesta di esplicitare il principio della dignità e dell'inviolabilità della vita umana, dal concepimento sino alla sua fine naturale. Mimma Zavoli invita a fare uno sforzo ed agire sopra le scelte di fede. Le posizioni – fa notare Lorenzo Lonfernini di Repubblica Futura - sono difficilmente inquadrabili fra maggioranza ed opposizione. Emmanuel Gasperoni entra in quello che definisce un campo minato. Parla come consigliere ma è anche un medico dell'Iss. L'istanza – dice - non solo è accoglibile, ma è inevitabile farlo. Non c'è altra scelta”. Definisce inoltre il fine vita terra di frontiera, far west senza regole. Mancano, insomma, tutele normative. Se la morte fa parte della vita – dice - è un dovere tutelarne la qualità. Roberto Ciavatta invita invece San Marino a smarcarsi da logiche in cui la maggioranza – qualunque essa sia - costringe la minoranza a piegarsi alle sue convinzioni. Potremmo così assumere la nostra identità e diventare oasi di tutela dei diritti individuali dei singoli". E' un forte richiamo all'autodeterminazione, elemento che ha fatto forte il nostro paese, fin dalle parole di Santo Marino: “liberi dall'uno e dall'altro”. Valentini mette in guardia l'Aula: “stiamo introducendo arbitrariamente una decisione circa il momento in cui vogliamo considerare soggetto giuridico l'essere umano. La questione richiede approfondimento che va al di là dei semplici schieramenti”. E invita ad uscire dalla logica di chi ha vinto e chi ha perso. "Stiamo giocando malamente la responsabilità che ci è stata affidata”. Vanessa D'Ambrosio guarda all'autodeterminazione come pilastro della società. Chiede scelte laiche. Abominevole – aggiunge - mettere sullo stesso piano embrione e essere umano nel pieno delle sue facoltà e dignità. L'istanza viene respinta per 20 voti contro 32.

Arriva una delle istanze più attese, su cui è massima l'attenzione del mondo cattolico, anche se l'insegnamento della religione nelle scuole – dice il Segretario Podeschi – non è catechismo, ma ha finalità culturale e pedagogico. Non significa dichiararsi credente ma contribuisce alla crescita della persona, alla sua conoscenza della storia, della musica, della letteratura, dell'arte. Insomma, è questione di cultura e civiltà. A San Marino la percentuale degli esoneri è bassa, non supera il 3%. Si vuole favorire dialogo ed eliminare stereotipi. La maggioranza propone quindi un odg per aggiornare normative ed accordi sottoscritti; aprire un confronto per parificare gli insegnanti e superare l'esonero con l'adozione di un istituto che proponga un percorso alternativo senza che gli studenti subiscano svantaggi.