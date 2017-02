SSD: soddisfazione per il dibattito sulle tematiche etiche

Domani la "Festa di Carnevale Insieme", in vista della nascita del soggetto politico unico

L'avevamo annunciato da tempo: come Maggioranza non siamo vincolati sulle tematiche etiche, c'è libertà di coscienza; e il dibattito che si è sviluppato in Consiglio, su queste istanze d'arengo, non può che lasciarci soddisfatti. Così i vertici di SSD, in conferenza stampa. “In particolare – ha sottolineato Vanessa D'Ambrosio – sull'istanza relativa all'ora di religione il confronto è stato acceso, ma alla fine si è trovata una sintesi. Auspichiamo, tra 6 mesi, di intraprendere iniziative nell'ottica della pluralità”. “In un momento storico come quello attuale – ha aggiunto Marina Lazzarini – scelte integraliste non vanno in favore della Pace”. Il Capogruppo di Sinistra Socialista Democratica ha fatto anche un cenno alla vicenda del rifiuto del Collegio Garante, alla richiesta di un incontro con la Reggenza. “I Capi di Stato – ha affermato Morganti – si sono comportati in modo ineccepibile; una cosa simile raramente è accaduta nella storia di San Marino; siamo rimasti molto male da questo rifiuto”. Presentata poi la Festa di Carnevale di SSD, che si terrà domani – alle 18.30 – al Palazzo Kursaal. “Un'occasione per ritrovarsi – ha detto la D'Ambrosio – e non mancherà un momento politico, in vista della nascita del nuovo soggetto unico”; “dopo l'avallo dell'elettorato – ha puntualizzato la Lazzarini – dobbiamo dare forte spinta a questo processo”