Commissari a Riccione e Morciano

I due ex sindaci, Tosi e Battazza, salutano su facebook

A Riccione finisce l'era Renata Tosi. Il sindaco sfiduciato saluta la città. Già nominato il commissario. Anche Morciano presto al voto, dopo l'arresto del primo cittadino: l'ormai ex sindaco della Perla Verde, sfiduciata da tredici consiglieri

comunali, con un messaggio saluta la città. “Ringrazio – scrive Renata Tosi- chi ha sostenuto la nascita e la formazione della coalizione che, per la prima volta, ha portato al vertice dell’esecutivo cittadino una donna e una “cittadina”: una circostanza impensabile solo fino a pochi anni addietro, quando le stanze delle scelte politiche erano chiuse a chi come noi, aveva sempre anteposto il senso del bene comune a tutto il resto”. Ci ho messo il cuore scrive su facebook; nei saluti a Riccione una promessa che svela l'intenzione di non lasciare la politica: “ Dico a tutti che sono pronta a rimettermi in gioco con la stessa determinazione”.

Già nominato il commissario, il Viceprefetto Immacolata Delle Curti.

Anche Morciano andrà preso al voto: dopo settimane di silenzio con un post su Facebook l’ormai ex sindaco di Morciano Claudio Battazza, travolto da un indagine della Guardia di Finanza per un contratto di sponsorizzazione nell’ambito della riqualificazione dell’area Ghigi. conferma di aver deciso di non ritirare le dimissioni per un fatto di onestà intellettuale. Il Commissario è Cinzia Renna, dirigente del Servizio Contabilità e Gestione finanziaria della Prefettura di Rimini