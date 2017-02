Consiglio: passa l'odg della Dc su maternità surrogata

Approvato con 48 voti a favore, 29 contrari e 15 astenuti l'odg presentato dal Pdcs contro la maternità surrogata. Si dà mandato alla delegazione consiliare presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa di esprimere la posizione di San Marino ed impegna il Governo a predisporre un progetto di legge in materia entro ottobre 2017. Non passa, invece, quello sull' Agenzia per lo sviluppo.