L'ex sindaco Tosi saluta la città: "Pronta a rimettermi in gioco"

A Riccione finisce l'era Renata Tosi e l'ormai ex sindaco della Perla Verde, sfiduciata da tredici consiglieri comunali, con un messaggio saluta la città. “Ringrazio – ha scritto- chi ha sostenuto la nascita e la formazione della coalizione che, per la prima volta, ha portato al vertice dell’esecutivo cittadino una donna e una “cittadina”: una circostanza impensabile solo fino a pochi anni addietro, quando le stanze delle scelte politiche erano chiuse a chi come noi, aveva sempre anteposto il senso del bene comune a tutto il resto”. Nei saluti una promessa che svela l'intenzione di non lasciare la politica: “ Prometto alla mia città di non lasciare che questa esperienza resti solo un piccolo frammento della sua storia e dico a tutti che sono pronta a rimettermi in gioco con la stessa determinazione”,