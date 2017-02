Riccione: Tosi sfiduciata

Sono state trovate le 13 firme necessarie per far cadere la Tosi dalla sua carica di Sindaco di Riccione.

Ne mancava una, che è arrivata da da Forza Italia, le altre 12 sono così suddivise: 4 di oltre, 3 del Pd e 5 di Unione Civica.

Oggi le formalità burocratiche, e l'ufficialità dell'addio, ma intanto si parla già di data per le prossime elezioni, possibile l'11 giugno.

Renata Tosi lascia la carica di sindaco della famosa città romagnola dopo circa 3 anni, la sua avventura era iniziata infatti nel 2014