Prefetto Rimini nomina commissari Riccione e Morciano

Il Viceprefetto Immacolata Delle Curti è da oggi Commissario Prefettizio presso il Comune di Riccione. Il Prefetto di Rimini ha decretato infatti la sospensione del Consiglio Comunale e la nomina di Delle Curti per la provvisoria amministrazione dell'Ente, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale. Il Prefetto aveva preso atto della nota con la quale il Comune di Riccione ha trasmesso il documento notarile attestante le dimissioni rassegnate da tredici dei ventiquattro Consiglieri previsti per il funzionamento dell'Ente Locale. Intanto il Dirigente del Servizio Contabilità e Gestione finanziaria della Prefettura di Rimini Cinzia Renna è da oggi Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Morciano di Romagna. Le dimissioni del Sindaco di Morciano di Romagna Claudio Battazza erano state formalizzate il 3 febbraio.