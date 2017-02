Venturini si candida alla guida della Dc. Il suo avversario sarà Lonfernini

Sono due i candidati alla segreteria del partito democratico cristiano. Dopo Teodoro Lonfernini, ieri sera al Consiglio Centrale, anche Giancarlo Venturini ha formalizzato la volontà di concorrere alla guida della Dc nel congresso che si terrà dal 3 al 5 marzo. Voglio lavorare ad un progetto nuovo, ha anticipato Venturini. Bisogna creare un gruppo di giovani che si preparino alla prossima tornata elettorale e mi metterò a loro disposizione per formarli. Il rinnovamento, ha sottolineato, non è una questione anagrafica ma sta nel cambiare il modo di fare politica. Anche Lonfernini nei giorni scorsi, in una lettera aperta ai delegati, aveva lanciato diversi auspici per il futuro del Pdcs: “Non ci devono esser comandanti solitari o ancora peggio un solo uomo al comando- ha scritto- come non si devono creare nuovamente le condizioni per scissioni che generano ferite non rimarginabili; ma piuttosto deve esser costruita una vera azione corale in cui tutti si riconoscono per ridare la voce credibile, equilibrata e moderna al Pdcs nel Paese”.



Sonia Tura