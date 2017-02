PD, lascia anche Errani: "Serve un nuovo campo del Centrosinistra"

Vasco Errani lascia il Pd. 'C'è bisogno di un nuovo campo del centrosinistra. Non farò un nuovo partito, sono sicuro che non è un addio. Voglio dare un contributo per ritrovarci in un nuovo progetto diverso da Ulivo e Pd ma con quella ispirazione. Perché io ho solo quella', dice l'ex presidente della Regione Emilia-Romagna. Intanto, parte al veleno la campagna per le primarie Pd sull'onda dell'inchiesta Consip che coinvolge il ministro Lotti, il padre di Matteo Renzi e, come testimone, Michele Emiliano.