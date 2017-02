Primarie del PD il 30 aprile: la direzione vara le regole

Le primarie del Pd si svolgeranno il 30 aprile, il nuovo segretario sarà proclamato dall'Assemblea nazionale il 7 maggio. Dopo un lungo braccio di ferro sulle date, il compromesso Dem passa quasi all'unanimità. 'Il partito c'è', commenta Renzi.

'Non farei il segretario-premier, non farò risse', dice il ministro Andrea Orlando. Oggi il governatore della Toscana Enrico Rossi presenterà a Roma con Roberto Speranza la 'cosa nuova del centrosinistra', con i fuoriusciti di Pd e Si. Grillo ritwitta Toninelli, 'primarie Pd per pensioni d'oro', 'Piano Dem riuscito, rinviare elezioni a dopo agosto'.