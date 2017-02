SSD: carnevale e un po' di politica

Festa di carnevale di Sinistra Socialista Democratica ieri sera al Centro congressi Kursaal. L'occasione per gli aderenti di ritrovarsi per una serata all'insegna del buon cibo e del divertimento, sulle note dei brani proposti da Riccardo Amici, ma senza rinunciare ad un momento politico, in vista della nascita del nuovo soggetto unico. Negli interventi politici il punto sul percorso compiuto fino ad oggi e le future tappe di Ssd.