One Gallery: lunedì Segreteria al Lavoro incontra sindacati

La Segreteria al Lavoro inconterà lunedì i sindacati sulla situazione del One Gallery. Il dicastero aveva inviato una lettera ufficiale, il 3 febbraio, alla società per chiedere conto del piano aziendale e delle volontà rispetto al pagamento dei debiti. La Segreteria spiega in una nota che l’azienda ha risposto il 7 febbraio dicendo: "di non avere debiti scaduti (cosa non vera, visti i riferimenti degli uffici) ed ha addebitato le difficoltà del proprio business alla persistente mancanza di abitabilità del locale affittato (che, peraltro, al momento della risposta era già stata concessa da circa 10 giorni)". Massima delicatezza della situazione, sottolinea la Segreteria al Lavoro che conclude: "Abbiamo continuato a muoverci alla ricerca di una soluzione, sotto l'aspetto normativo, al problema prioritario, cioè tutelare i lavoratori e lo Stato".