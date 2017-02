Commissione Giustizia a confronto con il Magistrato Dirigente

Si è riunita a Palazzo Pubblico la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, presieduta da Gian Carlo Venturini. Convocato per una audizione il Magistrato Dirigente del Tribunale Unico, Valeria Pierfelici: al centro del confronto la relazione sullo stato della giustizia a San Marino, riferita all'anno 2015. La Commissione ha ascoltato il Magistrato Dirigente sui contenuti più significativi della relazione e sulle più recenti e importanti problematiche che riguardano in particolare alcuni settori del Tribunale. La relazione diventerà pubblica con la sua iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale, che avverrà dopo il passaggio nel Consiglio Giudiziario Plenario che la Reggenza ha fissato per il 10 marzo prossimo.

“Ancora una volta – sottolinea la Commissione - la relazione del Magistrato Dirigente, anche alla luce degli aggiornamenti svolti in audizione, offre alle Istituzioni Pubbliche, all’Amministrazione e agli attori di questa fase di cambiamento del sistema importanti elementi di riflessione per l’adozione di linee di indirizzo e di interventi che alle Istituzioni e alla politica competono ai sensi di legge”. Non si esclude tuttavia che nel corso della riunione abbia trovato spazio anche la recente contrapposizione tra il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme e il Consiglio Grande e Generale, dovuta al rifiuto da parte dei Saggi di accogliere la convocazione di un incontro con la Reggenza previsto da un ordine del giorno approvato all'unanimità, con cui l'intero arco parlamentare esprimeva preoccupazione sul giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 199ter del codice penale relativo al possesso ingiustificato di valori. Richiesta d'incontro giudicata però irricevibile dal Collegio. L'episodio aveva scaldato il dibattito dentro e fuori dall'Aula consiliare.