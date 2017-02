Pd, Renzi: "Scissione è un disegno di DʼAlema"

La scissione del Pd "abbiamo avuto l'impressione che fosse un disegno già scritto, ideato e prodotto da D'Alema". Lo ha detto Matteo Renzi intervistato da Fabio Fazio. Secondo Renzi "non hanno mai mandato giù il rospo che un altro e non uno dei loro potesse competere per guidare il partito". "Possono chiedermi di dimettermi, di rinunciare alla poltrona ma non di rinunciare a un ideale", aggiunge. Ed è scontro anche sul nome. Secondo tre esponenti dem, nome e simbolo "Democratici e progressisti" era già stato depositato alla Camera e quindi sarebbero inutilizzabili.



Niente elezioni anticipate."Sono previste nel 2018. Punto. Se Gentiloni vorrà votare prima lo deciderà lui". Ha detto Renzi che cercando così di mettere a tacere le voci su una sua volontà di andare subito alle urne.