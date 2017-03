Una nuova squadra che eviti le "conflittualità", presentati i nuovi dirigenti Iss

Si completa così il quadro del comitato esecutivo.

Qualità dei servizi, internazionalizzazione e, soprattutto, dialogo tra professionisti nella sanità. Tre obiettivi ai quali punta il nuovo comitato esecutivo Iss, facendo attenzione a “evitare conflittualità”, come ha precisato il direttore generale, Andrea Gualtieri, durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi vertici. Maurizia Rolli è la nuova direttrice sanitaria, Sandro Pavesi è da oggi alla guida dalle attività amministrative.



Una preparazione in sistemi informativi, per gestire i dati di sale operatorie, liste di attesa o ricoveri clinici: sono le specializzazioni principali di Rolli, già impegnata all'istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. Sandro Pavesi, ex Osla, durante la sua carriera ha lavorato in sistemi sanitari fuori confine, nelle Marche.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste ad Andrea Gualtieri (direttore generale Iss), Maurizia Rolli (direttrice sanitaria Iss) e Sandro Pavesi (direttore amministrativo Iss)