Trump parla al Congresso: enorme taglio delle tasse

Primo discorso di Trump al Congresso americano ieri sera: un "enorme" taglio delle tasse per la classe media, alzare i salari con la stretta sugli immigrati, dare all'esercito i mezzi per "prevenire le guerre", lavorare a una nuova riforma sanitaria per "salvare gli americani dal disastroso Obamacare", al via a breve la costruzione del muro col Messico come "arma contro droga e crimine". E annuncia il bando-bis, che secondo i media Usa non conterrà l'Iran.