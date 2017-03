Commissione Sanità: illustrato il nuovo piano regolatore

Riunita ieri la commissione sanità e territorio. All'ordine del giorno era l'audizione del comitato esecutivo dell'ISS, che ha illustrato gli indirizzi che caratterizzeranno il proprio mandato. Ma in commissione si è parlato anche di piano regolatore. In comma comunicazioni, infatti, Stefano Canti del PDCS ha presentato un nuovo ordine del giorno (dopo quello respinto in Consiglio) che chiedeva un dibattito sul nuovo Prg nella seduta consiliare di marzo, per dare indicazioni politiche allo studio Boeri, incaricato dal Governo di curare una bozza del nuovo strumento di pianificazione del territorio. Ordine del giorno respinto a maggioranza, in vista di una audizione con lo stesso Boeri programmata proprio in una prossima seduta della Commissione.