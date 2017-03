Congresso PDCS: Gatti critica "chi dando per scontata la vittoria era più concentrato sul ruolo da ricoprire nelle Segreterie"

Nelle parole di Marco Gatti non c'è solo l'orgoglio di appartenenza ad un partito da 69 anni protagonista della vita sociale e politica del paese, ma anche la preoccupazione per un futuro incerto, in uno scenario politico segnato da populismo e demagogia, “fatto di vecchie volpi riciclate in nuovi pollai, di progetti nati solo per la sopravvivenza politica di qualcuno, dove dietro alla parola cambiamento si nascondono la mediocrità dell'incompetenza, dell'inesperienza e dell'incoscienza, l'astrattezza dell'ideologia.” Gatti non fa sconti e punta il dito contro una maggioranza che sta dimostrando difficoltà nel creare aggregazione sulle cose da fare, più concentrata sulla contrapposizione fine a se stessa piuttosto che sulla necessità di confronto per trovare linee comuni e migliori soluzioni per il paese. Le scelte – fa notare - sono già state prese da pochi. Non può mancare, nella relazione del Segretario uscente, l'analisi della sconfitta. Prima, però, una riflessione su quanto fatto, a partire “dagli ultimi otto anni di tempesta, affrontati grazie allo sforzo di quei partiti, Dc in testa, che hanno abbandonato la logica del consenso e della popolarità ad ogni costo in nome del coraggio di scelte necessarie”. “Se oggi il nostro sistema economico è ancora vivo e San Marino una nazione sovrana che non ha abdicato di fronte alle difficoltà – rimarca con forza – lo dobbiamo al coraggio di chi, come la dc, ha saputo assumersi il peso di scelte impopolari e difficili da comprendere. Chi ha vinto le elezioni, oggi può contare su prospettive di crescita economica sulle solide fondamenta da noi gettate”. Tutto questo ha però avuto un prezzo. Perché oggi la Dc è all'opposizione? Le ragioni della sconfitta, dice, sono molteplici. Tira in ballo Ap e parte del Psd, che trascurando gli impegni di maggioranza, hanno avviato un progetto politico da dietro le quinte rendendo inefficace l'azione del Governo. Non mancano anche critiche a membri del suo partito. Si toglie qualche sassolino e svela le difficoltà nel trovare candidati, spesso ostacolati da chi temeva di perdere consenso personale. “Quanti tra coloro che si riempiono la bocca di rinnovamento e cambiamento – chiede - si sono adoperati per accrescere numero e qualità dei candidati? Racconta di essersi trovato solo con pochi amici a tentare di rafforzare la lista. “Non ci sono riuscito – ammette - perché troppi di coloro che avrebbero potuto aiutarmi erano già lanciati nella propria campagna elettorale, preoccupati di non perdere consenso personale”. Non è tutto. Riferisce di colpi bassi tra candidati, e rivela che alla vigilia del ballottaggio in tanti, dando per scontata la vittoria, erano più concentrati sul ruolo da ricoprire nelle Segreterie.

Lo sguardo si sposta sulle sfide future e sul ruolo del partito. Che opposizione vorrà essere? La Dc – afferma - non dovrà solo vigilare ma anche fare proposte a Governo e maggioranza. Se saranno sordi le faremo al paese”. Infine, la politica delle alleanze. Si parte dalla Coalizione. Il Pdcs dovrà continuare il confronto serrato con il Partito Socialista -l'alleato più naturale; proseguire il dialogo con il Psd perché le emergenze che hanno portato alla collaborazione nell'ultima legislatura non sono finite; non disperdere il valore di Noi Sammarinesi. Ci sarà confronto anche con maggioranza e Democrazia in Movimento. “Un partito con cultura di Governo – dice - non può sottrarsi”. Infine, rispondendo alle sfide racchiuse nel titolo “le radici del nuovo”, l'invito a non derogare a principi e valori. “Non sono convinto – spiega – che per ottenere un risultato politico, seppure fosse buono, si possa scendere a beceri compromessi o creare aspettative non mantenute”.