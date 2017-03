San Marino: Pdcs a congresso

Si apre nel tardo pomeriggio al Centro Kursaal il 20° congresso del Partito democratico cristiano sammarinese. Da titolo: Le radici del nuovo. Alle 20.30 è previsto intervento del Segretario uscente Marco Gatti, dopodiché ci sarà il saluto delle delegazioni dei partiti e delle associazioni sammarinesi. "Tre giorni per guardarsi dentro - hanno ricordato i vertici in conferenza stampa - riflettere sull'azione politica, ascoltare la base, scegliere la propria guida per i prossimi tre anni, dare linee di indirizzo". Dall'assise dovrà emergere il nuovo Segretario Politico. Hanno annunciato pubblicamente la loro candidatura Teodoro Lonfernini e Giancarlo Venturini.