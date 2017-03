Segreteria Lavoro: incontro con sindacati e categorie per progetto legge sviluppo economico

Il progetto di legge in materia di sviluppo economico al centro dell'incontro di questa mattina organizzato dalla Segreteria al Lavoro con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria. IL capo 1 prevede la modifica dell'articolo 69 della norma del 2013 che regolamenta gli incentivi per l'incremento dell'occupazione sotto aspetti fiscali e contributivi. Nel progetto di legge vengono fissati anche nuovi criteri per l'ottenimento della residenza per motivi economici, la disciplina del part time imprenditoriale e gli incentivi all'esodo dalla pubblica amministrazione. Rimangono aperti anche altri fronti da valutare con l'opportuni confronto: dalla costituzione di un fondo a garanzia del pagamento dei contributi veros lo Stato e i dipendenti in caso di chiusura dell'impresa alla semplificazione di organismi e commissioni. Nel video le interviste a Giuliano Tamagnini, segretario Csdl, Francesco Biordi, segretario USL, Riccardo Stefanelli segretario Cdls.



