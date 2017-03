Congresso Internazionale Socialista: in Colombia anche Gerardo Giovagnoli del Psd

Si chiude oggi il XXV Congresso dell’Internazionale Socialista “For a world in peace, with solidarity and equality”, che si svolge a Cartagena in Colombia. Presenti oltre 350 delegati, provenienti da 85 partiti membri. Partecipa anche Gerardo Giovagnoli in rappresentanza del Psd. Confermati George Papandreou Presidente e Louis Ayala Segretario Generale. Pia Locatelli è stata eletta all’unanimità vicepresidente. “Il nostro principale obiettivo – ha dichiarato la bergamasca, già deputata del Psi e presidente onoraria dell’Internazionale Socialista Donne - è di fare tutto il possibile affinché nel mondo venga riconosciuta la parità di genere”.

Presenti al Congresso i rappresentanti di zone "calde" del mondo, come Siria, Iraq, Palestina e Yemen.