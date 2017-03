In Commissione Esteri il regolamento su corpo diplomatico e consolare

Si è riunita la Commissione Affari Esteri. Si va avanti col progetto di internazionalizzazione. Il coordinamento è stato affidato a Massimo Ferdinandi, già ambasciatore per San Marino. Obiettivo: creare sinergie col corpo diplomatico, Agenzia per lo Sviluppo e Ufficio Unico per le Imprese. In Comma Comunicazioni il Segretario agli Esteri comunica l'istituzione di un gruppo consuntivo permanente per il negoziato dell'accordo di Associazione con l'Ue. C'è già stato un primo incontro e Nicola Renzi, come aveva già annunciato in Consiglio, aggiornerà di volta in volta i gruppi consiliari sullo stato delle trattative. Da domani fino a mercoledì sarà inoltre in visita a San Marino l'Ecri, la Commissione del Consiglio d'Europa contro il razzismo e l'intolleranza. “Una tappa importante - dice Renzi – per la valutazione del nostro sistema”. All'attenzione della Commissione anche la proposta di Regolamento del Congresso di Stato sulle “Modalità di verifica preventiva dei requisiti in possesso degli aspiranti ad incarichi diplomatici e consolari”. Si vuole arrivare ad un sistema di valutazione preventiva, codificato, sulle nomine del personale interno al corpo diplomatico e consolare.