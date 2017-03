Riccione, on. Pizzolante presenta "Patto Civico Riccione Oltre"

Riccione verso le amministrative. “Patto Civico Riccione Oltre” si presenta come alternativa alla candidatura della Tosi: “Non è una alleanza contro – dice - ma un progetto per far uscire la città dall'isolamento”

Non è la lista di Sergio Pizzolante, non è una alleanza “pro o contro”, non è un partito ma un progetto che parte dal ceto medio, quello che più ha subito la crisi, ma che invece della protesta sceglie la proposta, scende in campo per incidere, portando idee e progetti. Non la copia di quanto successo a Rimini, ma si parte da quel modello, da quel metodo.

Far uscire Riccione dall'isolamento, dai rapporti rancorosi e autarchici (interni e nei confronti di Rimini) per recuperare quanto perso, in termini di investimenti pubblici e privati, in termini di presenze turistiche. Non c'è ancora un candidato sindaco, ma ben chiari i compagni di viaggio, in testa, Fabio Ubaldi, che rifugge il populismo e le contrapposizioni “che – dice – hanno caratterizzato la passata gestione, per un progetto da costruire nella condivisione”. Insieme, Alessandro Rapone – che parla di “una coalizione di volenterosi orientati all'innovazione” e Omar Venerandi che chiede, per Riccione, “di veder ricostruite occasione e opportunità”.

Sulle alleanze – soprattutto su quella con il PD, non si sbottonano, ma allargano, pronti “ad accogliere chiunque voglia mettersi in viaggio con noi”, comunque in chiara alternativa alla Tosi.

Sullo sfondo, il richiamo alla necessità di una alleanza strategica fra territori, da Cattolica a Ravenna e non solo.



Nel video, l'intervista all'on. Sergio Pizzolante, deputato NCD