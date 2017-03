Diritti umani: Ecri in visita sul Titano. Dopo gli incontri un rapporto sulla situazione a San Marino

Primo giorno sul Titano per la delegazione dell'Ecri, organo del Consiglio d'Europa.

Sono Winnie Sorgdrager, Gerald Schopfer e Stefano Valenti i componenti della delegazione Ecri a San Marino per analizzare la situazione del Paese in tema di rispetto dei diritti umani. Si tratta di una visita periodica che l'organismo del Consiglio d'Europa svolge nei diversi stati Membri.



La sigla Ecri si può tradurre in Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza e si occupa di tutela della persone, anche nei casi di xenofobia e antisemitismo. Nel programma della visita – che durerà fino a giovedì – sono previsti incontri con le Segreterie di Stato che, per mandato, si dedicano alle tematiche Ecri: Esteri, Sanità e Pari Opportunità, Istruzione e Lavoro. I delegati saranno ricevuti anche da parti sociali e organi istituzionali.



Nell'ultimo rapporto datato 2013 l'Ecri - tra le diverse raccomandazioni - aveva chiesto a San Marino più impegno nel combattere le discriminazioni 'nascoste' nella società, di indagare su un eventuale non rispetto della persona in ambienti di lavoro e di dare la possibilità alle cosiddette “badanti” di avere un permesso di soggiorno per 12 mesi consecutivi. Dopo la visita, sarà valutato quanto è stato fatto negli anni per migliorare le disparità segnalate e sarà redatto un nuovo rapporto.



Mauro Torresi