Vertice Versailles: è tempo di una Europa a più velocità

Lo status quo dell'Unione non e' piu' accettabile ed e' arrivato il tempo di un'Europa a piu' velocita', che consenta di progredire verso una maggiore integrazione. A tre settimane dalle celebrazioni del 60/o anniversario dei Trattati di Roma del 25 marzo 1957, e' questo l'appello che arriva da Versailles dai leader di Italia, Francia, Germania e Spagna, le prime quattro potenze demografiche ed economiche del continente. I quattro paesi hanno ''la responsabilita' di tracciare la via. Non per imporla agli altri ma per essere una forza al servizio dell'Europa che da' impulso agli altri'', dice Francois Hollande nella dichiarazione ai giornalisti. ''L'Europa e' stata costruita sulla pace, Versailles ne e' uno dei simboli'', ma ''se ci fermiamo ora tutto quello che abbiamo costruito potrebbe crollare'', gli ha fatto eco la cancelliera Angela Merkel nella conferenza di apertura del vertice.