Consiglio: prossima sessione fissata per il 15,16,17 e 20 marzo

Si nomineranno i Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile-1° ottobre

Riunito in mattinata l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale. L'ordine del giorno non è ancora stato ufficializzato dalla Segreteria Istituzionale ma la prossima sessione dovrebbe tenersi nei giorni 15-16-17 e 20 marzo. Durante i lavori ci sarà la nomina dei Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile -1° ottobre. In esame in prima lettura i progetti di legge per il regolamento consigliare e l'ordinamento penitenziario. Il Consiglio dovrà inoltre pronunciarsi sulla domanda di grazia inoltrata da due detenuti. Prevista anche la nomina del dirigente dell'Autorithy Sanitaria e - pare - anche il riordino dei corpi di polizia.