San Marino sotto esame dell'Ecri su intolleranza e razzismo

A febbraio 2018 attesa la pubblicazione del report

Si è conclusa oggi a San Marino la visita dell'Ecri, la commissione del Consiglio d'Europa, contro il razzismo e l'intolleranza. Fenomeni che, soprattutto negli ultimi anni, in diversi paesi, sono tornati a riemergere.



San Marino è una Repubblica tollerante? Ci sono problemi di razzismo, discriminazione, omofobia, incitazione all'odio? Per avere un quadro della situazione i delegati dell'Ecri, Patrice Davost e Fernando Ferreira Ramos, nei tre giorni di visita in Repubblica, hanno incontrato autorità pubbliche e società civile. Nel “briefing” di oggi a Palazzo Begni con il Segretario di Stato Nicola Renzi e i funzionari del Dipartimento Esteri, un primo riferimento, ma per il report definitivo occorrerà attendere del tempo. Con ogni probabilità fino a febbraio 2018.



Nel video l'intervista a Stefano Valenti, External Relations Officer Ecri