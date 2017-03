Via libera al Senato al 'Reddito di inclusione'

Per Gentiloni "un passo avanti"

È stata approvata la legge delega per il contrasto alla povertà. L'ultimo via libera dal Senato con 138 sì, 71 no, 21 astenuti. Verrà così introdotto il cosiddetto reddito di inclusione per i nuclei familiari che avranno i requisiti previsti dalla legge. "È un passo avanti importante, la lotta alla povertà è una delle priorità dell'impegno del governo", dice il premier Gentiloni, e il ministro Poletti ricorda che la legge prevede l'impiego di 4 miliardi già nel biennio 2017-2018.