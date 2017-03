Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio candidate alla Suprema Magistratura

Sarà una Reggenza rosa. Alla fine in maggioranza l'ha spuntata chi riteneva fosse un segnale importante, da cogliere subito, rispetto a chi chiedeva figure di maggior esperienza. Adesso.sm candida alla Suprema Magistratura per il semestre 1° aprile – 1° ottobre, Vanessa d'Ambrosio e Mimma Zavoli. Le diversità di vedute sono state superate, quindi, senza strappi. Repubblica Futura, a cui sarebbe spettata la Reggenza insieme a SSD per numeri di seggi, rinuncia a un suo candidato. “La coalizione particolarmente attenta alle tematiche della parità di genere – si legge in una nota - è onorata di proporre questa candidatura che, se confermata, rappresenterà la prima Reggenza femminile nella storia di San Marino, compiendo un altro passo avanti per la presenza delle donne nelle istituzioni”.