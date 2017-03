Lavoro: crisi di aziende con incentivi, pronto il decreto

Annunciato nei giorni scorsi e scaturito dopo il confronto con i sindacati sulla situazione del One Gallery, è pronto il decreto che mira a dare risposte a situazioni di crisi aziendali.

In particolare, prende in considerazione i casi che riguardano imprese che godono di incentivi, ma non sono in regola con il pagamento degli stipendi dei dipendenti o di tasse e contributi da versare allo Stato.

Regola, rendendola più semplice, anche la possibilità per i dipendenti di dimettersi dal posto di lavoro per giusta causa qualora non ricevano la retribuzione legittima. Strumenti concreti di intervento che prima mancavano alla normativa sammarinese per un decreto in via di promulgazione che è nato – sottolinea la segreteria al Lavoro – da un confronto serrato con le organizzazioni sindacali che fino all'ultimo hanno avanzato proposte di modifica e di integrazione.