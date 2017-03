Il Psd si prepara al 25 Marzo, festa dell'Arengo e 60 anni dai Trattati di Roma

La Direzione del Psd ha condiviso i primi risultati delle riunioni del Comitato per il Congresso insieme a Segreteria e Gruppo Consiliare sull'iter che porterà alla celebrazione, entro l'estate, dell'Assise congressuale. Prima, però, ci sarà un altro importante appuntamento pubblico, il 25 marzo, festa dell'Arengo che quest'anno si riempie di ulteriore significato dato che ricorrono i 60 anni della firma dei Trattati di Roma, considerati come uno dei momenti storici più significativi del processo di integrazione europea. Il Psd inviterà quindi tutte le forze politiche sammarinesi ed esponenti delle zone limitrofe, per un ragionamento sui valori della libertà, pace e democrazia, elementi fondanti – sottolinea il partito – di entrambe le date storiche.