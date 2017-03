San Marino – Italia: presto l'incontro a Roma tra i Presidenti delle rispettive Commissioni Antimafia

Confronto interlocutorio per tentare di gettare le basi di una collaborazione su temi di estrema importanza. Il 21 marzo prossimo alle 17,30, per la prima volta si incontreranno a Roma il Presidente della Commissione consiliare permanente per il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità, Federico Pedini Amati e la Presidente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie in Italia, Rosy Bindi.

Ieri, intanto, seconda riunione nel corso dell'attuale legislatura: gli atti della Commissione – com'è noto - sono coperti da riservatezza ma già traspare la volontà di proseguire con le audizioni, che riprenderanno a breve, di tutte le figure che si occupano di sicurezza e prevenzione: dalla magistratura ai funzionari dei Corpi di Polizia, fino ai responsabili di uffici e dipartimenti preposti al trattamento di dati sensibili.

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Presidente Commissione consiliare permanente per il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata.



sp