199 ter incostituzionale: soddisfatta l'avvocato Lara Conti, promotrice dell'eccezione

Il giorno dopo la pubblicazione della sentenza del Collegio Garante, che ha giudicato incostituzionale l'articolo 199 ter del codice penale sul “Possesso ingiustificato di valori” nessuna reazione ufficiale da parte di politica e istituzioni. L'avvocato Lara Conti, che aveva richiesto il parere del Collegio Garante, per conto di Michelangelo Fedele, ha invece rilasciato una dichiarazione in cui afferma di accogliere con soddisfazione la decisione dell'Alta Corte: “Ero convinta dell'eccezione da me sollevata nell'esercizio del diritto di difesa, in quanto lo stesso articolo, seppur con una formulazione in parte differente, era già stato oggetto di verifica costituzionale nell'ordinamento italiano. Ritengo – conclude l'avvocato Lara Conti - che, al di là di ogni questione attinente al merito, i diritti ed i principi garantiti dalla Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'Ordinamento sammarinese vadano sempre osservati e rispettati”.



l.s.