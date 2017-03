Renzi: non distruggeranno Pd. Buon lavoro Emiliano e Orlando

'Qualcuno ha cercato di distruggere il Pd perché c'è stato un momento di debolezza innanzitutto mia. Ma non si sono accorti che c'è una solidità e una forza che esprime la comunità del Pd, indipendentemente dalla leadership'. E' uno dei passaggi del discorso di chiusura di Matteo Renzi in chiusura della tre giorni del Lingotto'. L'ex segretario ha augurato 'buon lavoro' agli altri due candidati alla segreteria del Pd, Emiliano e Orlando 'compagni di strada'. Ad ascoltare Renzi anche Gentiloni che stamani aveva twittato 'al #Lingotto17 con Matteo Renzi. Più forza al Pd per il futuro dell'Italia'. Nel suo intervento il presidente Orfini 'la sinistra italiana siamo noi, è il Pd, poi ci interessa discutere con tutti'.