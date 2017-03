Cassa di Risparmio: a breve la nuova governance

Il Congresso di Stato accelera l'iter per la nomina di una nuova governance per Cassa di Risparmio ed emette la delibera con cui da mandato ai Sindaci di governo di convocare l'assemblea dei soci. Nel tardo pomeriggio, alla Segreteria alle finanze, un primo incontro con tutti i capigruppo proprio per rendere nota la scelta del governo di dare seguito all'iter tracciato dall'ordine del giorno approvato dall'Aula nel gennaio del 2016. Quel testo, ricordiamo, stabiliva tra le altre cose la revisione dei vertici di Cassa di Risparmio e una maggiore presenza dello Stato nell'istituto bancario. Simone Celli lo aveva già anticipato il 7 dicembre scorso, quando la maggioranza presentò la squadra di governo. Entro pochi mesi, furono le sue parole, cambierà Cassa di Risparmio. “Urgentissima” era stata definita, l'esecuzione dell'ordine del giorno che dava indicazioni molto precise: nuova governance e riassetto della proprietà



Sonia Tura