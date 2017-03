Ssd: incontro sui gruppi di lavoro per della Costituente riformista

Domani alle 21 al Centro Sociale di Dogana SSD ha organizzato un incontro con i nove gruppi di lavoro – già insediati – che presenteranno gli obiettivi non solo del programma della Coalizione, ma anche stabiliti a suo tempo dalla Costituente Riformista. I gruppi sono aperti, chiunque può parteciparvi e i temi toccano diversi argomenti: dai diritti di cittadinanza alla finanza pubblica e privata, passando anche per l'innovazione tecnologica, lo sviluppo, la tutela dell'ambiente. Il percorso della Costituente va quindi avanti – spiega Marina Lazzarini – e con essa l'attenzione a temi da sempre cari alla sinistra, come il testamento biologico e il riconoscimento delle unioni civili di coppie dello stesso sesso. Su questi argomenti ci sono sensibilità trasversali in Consiglio – spiega Vanessa D'Ambrosio – e sono svincolati dal programma e dai numeri della maggioranza. Poi, uno sguardo al Governo, la cui operatività – fa presente Giuseppe Morganti – va avanti . Si lavora - dice - a ritmi serrati su emergenze come la finanza.

Nel video l'intervista a Marina Lazzarini.