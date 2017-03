Banche: la Csu chiede al Governo di avere un ruolo più attivo nella risoluzione delle problematiche del settore

Le parti sociali auspicano anche un rapporto costruttivo con Bcsm



Preoccupazione e disagio per come la situazione si sta evolvendo: la Centrale Sindacale Unitaria pone l'accento sulle gravi problematiche del sistema bancario, definito “il grande malato”: in rassegna le molte criticità per poi arrivare al commissariamento di Asset Banca, fino all'ultima decisione del Governo su Cassa di Risparmio. CSdL e CDLS notano in generale la presenza di fazioni contrapposte, che si traduce nel dualismo Abs – Bcsm, e “una lotta sotterranea di cui - lamentano - non conosciamo gli estremi”. Insistono con forza però sui propri punti di interesse: dagli oltre 600 dipendenti del settore il cui futuro risulta incerto, alla tutela dei risparmiatori, fino ai fondi pensione, circa 500mila euro tra primo pilastro e Fonsiss, per i quali, con particolare riferimento alla loro destinazione, la Csu chiede di avere un ruolo attivo insieme ad un confronto costruttivo con Banca Centrale.

Il Governo dunque non si sbilancia ma conferma l'apertura al confronto e la volontà di condividere le scelte sul sistema bancario con le parti sociali, pur non entrando nel merito. Sul fronte Npl la linea indicata dall'Esecutivo è quella di attendere l'esito dell'AQR che arriverà a giorni, dopodiché – si è detto - entro i primi di aprile una decisione sulla gestione dei crediti deteriorati sarà presa. Si è riparlato anche dell'ipotesi di una bad bank pubblica nella quale far confluire le sofferenze da porre poi sul mercato per una loro realizzazione. In ogni caso il problema, per CSdL e CDLS, va oltre la semplice soluzione tecnocratica, occorre una gestione politica del fenomeno.

Nel video le interviste a Riccardo Stefanelli, Segretario Generale CDLS e Giuliano Tamagnini, Segretario Generale CSdL



sp