Brexit: via libera Camera alta, ma Scozia vuole indipendenza con referendum bis

Varata dalla Camera alta britannica, la legge per l'avvio della Brexit supera anche l'ultimo scoglio e da oggi la premier May è libera di notificare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona per iniziare i negoziati sull'uscita dall'Ue. In Scozia, intanto, la leader Sturgeon vuole un referendum bis sull'indipendenza dal Regno Unito Unito, ma Londra si oppone. Sterlina in calo sul dollaro per i timori degli effetti della Brexit.