TLC: il governo spiega il suo progetto alla cittadinanza

Una nuova rete dati per navigare fino a 5G a San Marino e una nuova legge che regoli il mercato delle telecomunicazioni. A Domagnano l'incontro per discutere del futuro della telefonia. I segretari di Stato Andrea Zafferani e Marco Podeschi hanno incontrato i cittadini per illustrare gli obiettivi del Governo. I progetti prevedono la costruzione di 22 nuovi siti con pali pubblici sui quali saranno installati impianti di trasmissione di proprietà delle compagnie private. Gli operatori pagheranno un canone di affitto allo Stato. I primi 4 siti saranno consegnati entro 6 mesi. E l'intenzione è di aprire il mercato a nuove aziende di telefonia. Durante la serata, si è anche discusso su come 'accendere' e gestire la rete in fibra ottica pubblica già presente e di competenza Aass.