Rete - Mdsi: "Banche sotto attacco da potentati esteri, invitiamo maggioranza e cittadini a verificare le informazioni in circolazione"

Domani alle 21 presso la Casa del Castello di Acquaviva incontro pubblico sui temi Tlc, Cartiera Ciacci e codice ambientale Appuntamento alle 21 presso la Casa del Castello di Acquaviva.

Rete e Movimento Democratico San Marino Insieme tornano ad esprimere forte preoccupazione per la situazione del sistema bancario e finanziario: “Crediamo che il sistema sia sotto attacco da parte di potentati ed enti non sammarinesi – affermano – determinati a portare avanti un piano di acquisizione dello stesso, con la complicità di soggetti interni e il nulla osta di Banca Centrale”. Democrazia in Movimento dà conto dell'incontro avuto ieri con i consiglieri di maggioranza per ribadire le proprie perplessità, documenti alla mano: “Non riteniamo di avere la verità in tasca – dicono – ma invitiamo Adesso.sm e la cittadinanza a verificare le informazioni in circolazione”. Rete ed Mdsi ritengono inoltre che Cassa di Risparmio sia l'ultimo episodio di una serie di accelerazioni rispetto al comparto banche portato avanti con autoritarismo dal Governo: “non capiamo perché – osservano - ci sia stata la necessità di intervenire a gamba tesa e in maniera repentina quando il cda di Cassa in realtà scade a fine aprile”. Stesso discorso per Asset Banca, altro intervento per Dim attuato per far fuoriuscire liquidità. Intanto la coalizione dedica domani sera un incontro pubblico al tema delle Telecomunicazioni. Appuntamento alle 21 presso la Casa del Castello di Acquaviva.