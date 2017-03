Consiglio Grande e Generale: alle 13 in aula per la nuova sessione

Quattro giorni: oggi, domani e dopodomani poi anche lunedì 20. Sarà la sessione di nomina dei nuovi Capitani Reggenti che verranno eletti nel pomeriggio di domani. In esame in prima lettura i progetti di legge per il regolamento consigliare e l'ordinamento penitenziario. Il Consiglio, inoltre, dovrà pronunciarsi su alcune istanze di grazia da parte di detenuti. In agenda anche anche la nomina del dirigente dell'Autorithy Sanitaria e la relazione periodica. E tra i decreti in ratifica anche quello, già reiterato diverse volte, sulle modifiche al regolamento della Gendarmeria. Contestualmente potrebbe essere presentato un documento di indirizzo su riorganizzazione dei corpi di polizia, centrale unica e sistema di sicurezza. Da nominare anche la commissione risorse ambientali ed agricole, slittata dalla seduta precedente.