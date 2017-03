"Openwork": verso l'assemblea costituente, SSD ha presentato i gruppi di lavoro

Già operativi i 9 gruppi di lavoro di SSD che ieri si sono presentati alla cittadinanza nella serata “Openwork”. Chiari i temi su lavorare - quelli ribaditi in campagna elettorale ma anche quelli già alla base della costituente riformista. Un percorso che troverà il suo culmine il 7 e 8 aprile, con l'assemblea costituente che fisserà la data del congresso, per dare ufficialmente ad SSD lo status di partito. I gruppi di lavoro si presentano, sono un centinaio gli aderenti coinvolti: esplicitati obiettivi e linee da approfondire che vadano non solo a sostegno dell'attività consiliare di maggioranza e governo, ma come impulso all'agire interno della nuova formazione.

9 gruppi, per altrettante tematiche di importanza stringente per il Paese: il welfare e i diritti di cittadinanza, l'Europa e le relazioni bilaterali, l'economia digitale e l'innovazione, la formazione e l'economia della conoscenza, la tutela dell'ambiente, naturalmente i temi caldi del momento come il lavoro e lo sviluppo economico, nonché la finanza, quella pubblica e quella privata. Temi prioritari e necessariamente intrecciati, dando ai gruppi l'opportunità di un lavoro anche comune