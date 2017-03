Referendum italiano: il 28 maggio si vota su voucher e appalti

In Parlamento prosegue l'esame delle proposte di modifica delle norme sui voucher e gli appalti oggetto dei referendum promossi dalla Cgil. Il Consiglio dei ministri ha deciso che si voterà il 28 maggio per abrogare i buoni lavoro e le disposizioni che limitano la responsabilità solidale sugli appalti. Poletti non esclude l'election day con le amministrative. Susanna Camusso si dice 'pronta alla sfida', e chiede, per evitare il voto, che i buoni lavoro siano usati solo dalle famiglie. Probabile il varo di un decreto venerdì.