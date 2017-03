Consiglio: in Aula le "regole del gioco"

C'è attesa per la nomina della prima Reggenza rosa nella storia di San Marino. Nel pomeriggio la seduta sarà sospesa per l'elezione e il tradizionale annuncio dal balcone di Palazzo. Nel frattempo i lavori proseguono, dopo un lungo Comma Comunicazioni che ha impegnato l'Aula per tutta la giornata e oltre. Si riparte dalle nomine. Il Collegio dei sindaci revisori dell'Aass non ha però ancora un suo Presidente. La Reggenza, con rammarico, sollecita i gruppi di minoranza ad identificare un nome per la seduta di aprile. Dopo oltre tre anni di confronto arriva poi in Aula in prima lettura il progetto di legge sul regolamento consiliare. E' frutto di un lavoro condiviso – rimarca il Capogruppo di Repubblica Futura – anche se porta la firma della sola maggioranza.

Si riscrivono le regole del gioco in 104 articoli. Alcune novità – come i tempi contingentati e il Comma Comunicazioni in streaming – sono già applicate. Troviamo anche quelli che Roberto Giorgetti definisce “cambiamenti radicali”, come la prevalenza del voto palese.

Si fissa poi un periodo in cui calendarizzare le riunioni di Consiglio e Commissioni; si prevede che i commi inevasi siano riproposti nella sessione consecutiva in posizione privilegiata dell'odg; si inserisce la disciplina delle commissioni d'inchiesta. Rimane il nodo dei gettoni, fermo restando che tutta l'Aula vuole eliminare le disparità tra lavoratore pubblico e privato senza aumentare i costi.

Che la Riforma fosse necessaria ne sono tutti consapevoli, “ne è esempio lampante – dice Teodoro Lonfernini – il lungo Comma Comunicazioni di ieri”, così come viene apprezzata la ricerca di equilibrio. La Dc critica però il metodo. Non farà resistenza, non vuole vanificare il lavoro fatto, ma avrebbe preferito altri incontri per trovare una sintesi. Il progetto di legge è oggetto di valutazione interna al partito. L'augurio è che non sia una forzatura. Il contingentamento dei tempi in Comma Comunicazioni non è cosa da poco – ricorda Elena Tonnini. Rete sottolinea che l'ostruzionismo è politica e strumento democratico dell'opposizione. Ribadisce inoltre la necessità di non pesare sui costi perché è fondamentale – afferma - che la politica invii un messaggio forte in momenti di crisi. Il testo è un buon compromesso – fa notare Civico 10. Nessuna forzatura, non è un atto della maggioranza – rileva Mimma Zavoli – ma la valorizzazione del buon lavoro di tutti i gruppi consiliari. “C'è un'aria diversa in Aula, che ha capacità di confrontarsi”. Ne è convinto anche Guerrino Zanotti: “Il clima di collaborazione – dice - fa ben sperare”. Sui compensi si troverà una sintesi? Se lo augura Robert Carlini, che ricorda che gli svantaggi del lavoratore privato non si limitano al solo permesso non retribuito. Per il Ps occorre vedere l'attività politica come un vero lavoro. “Si aumenterebbero i costi, è vero – dice Giovanna Cecchetti - ma se ne guadagnerebbe in qualità”. Concetto condiviso anche da Iro Belluzzi, che invita a valutare il ritorno in termini di valore di un buon investimento.