Consiglio Grande e Generale: è il giorno della Reggenza

Prosegue la sessione di marzo del Consiglio Grande e Generale - in aula da questa mattina alle 9 -, iniziata ieri con il comma comunicazioni. Prevista nel pomeriggio di oggi la nomina dei nuovi Capitani Reggenti. Ieri, invece, in primo piano il sistema bancario: l'accelerazione del Governo su Carisp non piace all'opposizione che la giudica sospetta alla luce dell'imminente decadenza del Cda. Interviene il Segretario alle Finanze che respinge al mittente le accuse di turbativa al mercato, ritiene anzi che siano più pericolose le affermazioni strumentali di chi poteva risolvere i problemi e non lo ha fatto. Ribadisce che le sfide possono essere affrontate solo attraverso un convinto supporto a Banca Centrale. L'Aqr sarà il punto di partenza per un piano di consolidamento e sviluppo dell’intero comparto, dopo la diagnosi del suo stato di salute. La sua attuazione avvierà un progetto globale di rilancio e di ricapitalizzazione. Anticipa poi che il Governo vuole una gestione degli Npl pubblica. Assicura anche un’attenta verifica sulle responsabilità legali e morali nei confronti di risparmiatori e contribuenti sammarinesi.