Reggenza: elette Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio

Segui l'annuncio da Palazzo e le schede biografiche

Da Palazzo Pubblico l'annuncio del Segretario agli Interni Guerrino Zanotti. La prima 'Reggenza' tutta al femminile nella storia della Repubblica. Conosciamo meglio i Capitani Reggenti eletti:

Mimma Zavoli, consigliere del Movimento Civico 10: all’inizio del 2012 partecipa alle sue fasi costitutive. Entra per la prima volta in Consiglio Grande e Generale con le elezioni del 2012.

E' Presidente della I° Commissione Consiliare Permanente Affari Interni, membro della Commissione Affari di Giustizia, del Consiglio dei XII e del Gruppo Nazionale presso l’Unione Interparlamentare.

Nata a Santarcangelo di Romagna, 54 anni, è figlia di contadini sammarinesi emigrati: nonno “Mimmo” le indicava il profilo appuntito del Monte Titano dicendo: “quella è la Terra da cui veniamo”. Da Chiesanuova si trasferisce in Città. Sposata da quasi 31 anni, è madre di 2 figli.

Diploma di Scuola Magistrale e il diploma di Assistente di Comunità Infantile, nel 1998 consegue la mini-laurea per l'abilitazione all’insegnamento.

Ha iniziato la sua carriera nella scuola dell’infanzia nel 1981 lavorando nel primo asilo nido pubblico. Ora è Ispettore del Lavoro.

È stata attivista dal 1977 al 1989 nel Partito Democratico Cristiano Sammarinese, partecipando alle iniziative del suo Movimento Giovanile e Membro di Giunta per il PDCS nel Castello di Città.

Ha lasciato per molti anni la politica, pur seguendo la sua evoluzione nel Paese.

È una appassionata artigiana, costruisce di tutto, confeziona per i propri figli abiti cosplay ma anche presepi. Ha partecipato, come rappresentante di San Marino, ad alcune edizioni della Mostra Internazionale “100 Presepi”. Nel 2017 ha vinto il secondo premio nella Sezione Presepi Esteri.



Vanessa D'Ambrosio, consigliere SSD, ha 28 anni, è alla sua prima legislatura. Si forma come membro di Giunta a Serravalle dal 2014 al dicembre 2016. Dal 2015 è coordinatore di Sinistra Unita. Nipote di Francesco Berti, tra i fondatori del PCI sammarinese, dopo Lea Pedini è la seconda donna Reggente più giovane della storia della Repubblica. Ama il mondo arabo, la sua lingua, tradizioni e letteratura, si laurea con una tesi sull'economia del lavoro e la questione di genere in Arabia Saudita dopo la crisi del Golfo, all'Università di Bologna. Giovane e appassionata militante crede in una politica che torni a parlare un linguaggio semplice, vicino ai bisogni reali.

Da dicembre è capo delegazione per San Marino al Consiglio d'Europa.

Ha partecipato alla plenaria di gennaio, a Strasburgo, firmando una mozione per la protezione dei minori migranti attraverso l'istruzione.

Sta lavorando ad un questionario inviato dalla Commissione Affari Sociali e Sviluppo Sostenibile del Consiglio d'Europa per la Carta Sociale Europea, una serie di norme per ridurre le tensioni ed affermare la rilevanza dei diritti sociali nelle fasi di crisi.

Appassionata di fotografia e di arte, il suo pittore d'elezione è Caravaggio e lo scrittore Calvino, e se dovesse scegliere una città europea nella quale vivere, sarebbe Berlino.



VA