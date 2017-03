Consiglio: approvato il decreto sul Regolamento del Corpo della Gendarmeria

Altro tema caldo è quello della sicurezza. L'attenzione dell'Aula si sposta sul decreto di modifica al Regolamento del Corpo della Gendarmeria. Era stato emanato nella passata legislatura e il Segretario agli Esteri ricorda che è un punto di partenza, che dovrà portare in via prioritaria alla riorganizzazione dei corpi di polizia, al loro regolamento e al testo unico su ordine pubblico e pubblica sicurezza. Non sarà un lavoro facile. Il decreto viene affiancato da un odg che chiarisce le linee di intervento della maggioranza con precise scadenze da rispettare. “Non vogliamo dare l'idea che si faccia qualcosa contro qualcuno”, chiarisce Nicola Renzi. Si impegna il Congresso ad intervenire entro giugno per la tutela legale degli agenti che prestano servizio, ed entro ottobre i corpi dovranno essere dotati di mezzi e attrezzature per una maggiore efficienza. Inoltre si dovrà arrivare entro l'anno ad un testo unico su ordine pubblico e pubblica sicurezza, oltre ad una revisione generale del regolamento dei corpi e dell'organizzazione del dipartimento di polizia. La Dc plaude ad una ratifica necessaria, visto che l'iter di legge era stato interrotto. Il Ps rimarca l'importanza dell'avanzamento di carriera nel dialogo con le forze di polizia italiane, ma critica l'inserimento dell'odg nel Comma decreti. Critico invece Rete, che punta il dito contro Civico 10 e Su ricordando storiche battaglie che oggi pare abbiano rinnegato. "Intervenendo solo sulla gendarmeria si fanno figli e figliastri, e si introducono elementi di discrezionalità accentrando nelle mani del Congresso di Stato. La nomina del Comandante - dice - deve passare in Consiglio su un rosa di nomi". "Eppure - fa notare Renzi - gli emendamenti di Rete non stravolgono nulla". Civico 10 ammette che sì, il decreto è una revisione parziale, ma così si sta dando una prima risposta, più adeguata alle richieste arrivate dal Comandante stesso. Si riparte da qui - dice Matteo Ciacci - per aprire una stagione che stabilisca regole uguali per tutti, garantisca merito e professionalità e introduca sempre più spesso i concorsi. Il decreto viene approvato con 39 voti. Passa anche l'odg della maggioranza.