Consiglio Grande e Generale: Gabriele Rinaldi nominato Direttore dell'Authority sanitaria

Gabriele Rinaldi è il nuovo Direttore dell'Authority sanitaria. Ha ottenuto 34 voti. 11 le schede bianche. 9 voti, invece, per la sammarinese Francesca Masi. Un passo indietro: quattro i nomi proposti dal Congresso e portati in Aula. Tutti, seppur con profili diversi, rispondevano ai titoli richiesti per legge. A sottolinearlo il Segretario alla Sanità che ribadisce anche il ruolo strategico dell'Authority. “La figura che verrà scelta per guidarla dovrà garantire competenza, esperienza, autorevolezza e terzietà, fondamentali per costituire quell'elemento di controllo, monitoraggio e riequilibrio nella gestione della sanità”. Dall'opposizione c'è chi si stupisce che non sia stata data all'Aula un'indicazione precisa, una valutazione di indirizzo. La Dc chiede di favorire le professionalità sammarinesi e di tenere ben fermo il ruolo dell'Authority. L'essere sammarinese – rispondono da Civico 10 – può essere una caratteristica del futuro dirigente, come quella di poter trasmettere e formare professionalità nuove sammarinesi. Anche per Rete sarebbe bene fosse un concittadino ma non rappresenta un problema se venisse da fuori purché garantisca la formazione di sammarinesi. Lo stesso Santi a nome della maggioranza dichiara che è forte la volontà di fare crescere figure interne. Su questo – assicura – ci muoveremo. Rimane anche l'obiettivo di valorizzare l'Authority, indispensabile – sottolinea SSD – nel sostegno al piano sanitario. Può avere un ruolo di rilievo – è stato detto - anche nella promozione di uno stile di vita adeguato nell'ambito della prevenzione e nell'organizzazione del sistema informativo sanitario e sociosanitario, oltre naturalmente nei rapporti con gli organismi internazionali di ricerca. Le riflessioni nascono dalla relazione sugli ultimi tre anni di attività presentata dal Segretario. Pasquale Valentini sottolinea i numeri delle strutture private in territorio: sono 55 comprese due banche per la crioconservazione delle cellule staminali. Il compito principale dell'Authority è monitorare e vigilare sia sul privato che sul pubblico. Deve essere indipendente e autonoma. Dalla relazione invece emerge un suo ruolo di consulenza per la Segreteria. Questo – dice Valentini – introduce un elemento di ambiguità e chiede: quante strutture pubbliche sono in regola con gli standard internazionali? Il ruolo di Direttore dell'Authority è strategico – ribadisce Repubblica Futura che invita alla più ampia condivisione sulla scelta del nome. Ricorda inoltre che era stato chiesto ai gruppi di opposizione di proporre un proprio nominativo. Cosa, però, che non è stata fatta. Alla fine si vota e Gabriele Rinaldi ottiene i maggiori consensi.