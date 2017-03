Nicola Renzi incontra i capi di Governo dei Principati di Monaco e Andorra: "Azione coordinata nel negoziato UE"

Durante la trasferta monegasca anche l'udienza con il Principe Alberto II

Oggi nel Principato di Monaco l'incontro intergovernativo a cui ha partecipato il Segretario di Stato agli Affari Esteri Renzi, insieme ai Capi di Governo di Monaco e Andorra. Tema centrale dei colloqui l'accordo di Associazione con l'Unione Europea che i tre piccoli stati stanno negoziando con Bruxelles da circa due anni.



A pochi giorni dalla prossima tornata negoziale a Bruxelles fissata dal 21 al 23 marzo San Marino, Monaco e Andorra si confrontano per fare il punto della situazione e coordinare l'azione che li vede impegnati nella definizione dell'accordo di Associazione con l'Ue.

Prima del pranzo di lavoro, con le rispettive delegazioni – per San Marino c'era il Direttore degli Affari Europei del Dipartimento Esteri, Luca Brandi – il Segretario di Stato Renzi, il Capo del Governo di Andorra Martì e il Ministro di Stato di Monaco Telle sono stati ricevuti in udienza privata, per circa un'ora e mezza, dal Principe Alberto II col quale hanno discusso del negoziato in corso. Durante l'incontro a tre c'è poi stato uno scambio di vedute, su alcuni aspetti specifici: “Come hanno detto gli altri amici dei piccoli Stati – dichiara Nicola Renzi - noi vediamo l'orizzonte europeo e ci crediamo fortemente in un momento, peraltro, estremamente difficile per l'Unione Europea. E crediamo che la testimonianza che i tre piccoli stati possono dare, di credere in un percorso dell'Europa dei Popoli, sia estremamente importante. Come è importante, per la Repubblica di San Marino, la possibilità di avere accesso al singolo mercato europeo che possa dare tanta linfa e tante nuove possibilità alla nostra economia”

Renzi, Telle e Martì hanno deciso di rivedersi, con incontri a livello di Governo, in maniera costante durante il negoziato: ”Il prossimo – anticipa il Segretario di Stato - sarà probabilmente nella Repubblica di San Marino e sarà un'occasione per coordinare la nostra azione di fronte all'Unione Europea. Non ci nascondiamo che i tre paesi hanno caratteristiche di base, comuni, ma anche delle differenze nel portare avanti il negoziato. Un confronto non può che essere utile per tutti e tre i paesi”.



l.s.